В финал вышли 70 человек

В Москве наградили победителей международного этапа конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Из 10 тысяч участников в финал вышли 70 конкурсантов. Среди них комиссия выбрала 7 иностранцев, которые получили путёвки в суперфинал и станут обладателями образовательного гранта в размере миллиона рублей. На церемонии награждения их поздравил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Время таких тектонических сдвигов, которые происходят сейчас в мире - это, конечно, время вызова. Безусловно, но это время возможностей. Любой такой кризис, любые такие масштабные изменения - они открывают огромное окно возможностей. И Россия сегодня, безусловно, страна возможностей. И эти возможности предоставляются и для каждого из вас", - сказал он.

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