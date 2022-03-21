Песков опроверг перенос региональных выборов

Информация об изменении сроков ранее появилась в СМИ

В Кремле не обсуждали перенос или иное изменение сроков выборов в субъектах Российской Федерации. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 марта "Коммерсантъ" написал со ссылкой на источники, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах. С просьбой изучить такую возможность, по информации издания, обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации.

Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого "актуального обсуждения не ведется", поэтому об этом говорить сейчас на эту тему "просто невозможно", цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Выборы глав регионов запланированы на осень-2022 во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл. Республика Адыгея изберет руководителя через голосование в законодательном собрании.

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