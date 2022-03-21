Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод

Мэр рассказал о поддержке промпредприятий столицы

10 миллиардов рублей выделяют власти Москвы на льготное кредитование промышленных предприятий столицы. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, посещая Черкизовский мясоперерабатывающий завод.

Предприятие является одним из лидеров в сфере пищевого производства не только в городе, но и в рамках страны, сообщает "ТВ Центр". Завод поставляет свою продукцию в десятки регионов, а также за рубеж. Уже несколько лет предприятие успешно занимается импортозамещением, в частности, была проведена замена иностранного оборудования. Только за последние пару лет в развитие завода было инвестировано порядка 1,2 миллиарда рублей.

"Московская пищевая промышленность является одной из самых лучших в стране, обеспечивает Москву и другие регионы, в частности, Черкизовский завод поставляет свою продукцию, помимо Москвы, порядка 80 разным регионам и странам. Его работа является крайне важной для обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые существуют на предприятии, как помочь ему в условиях санкционного давления", - отметил Собянин.

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