Российские товары для ремонта готовы заменить зарубежные аналоги

Для небольших предприятий сейчас время заявить о себе

Без ремонта и мебели не останемся! Магазины "ИКЕА" закрылись по всей стране. И хотя руководители популярной скандинавской сети обещали вернуться, было приняло решение их не ждать. Сейчас на внутреннем рынке достаточно российских производителей, чтобы найти достойную альтернативу, причём, на любой вкус и кошелёк.

Раковины из российского бетона, плитка из дагестанского песчаника. Директор магазина сантехники Юлия Бугрий признаётся - сейчас время возможностей. И фокус внимания в сторону отечественных производителей сместился далеко не вчера. Подумать о равноценной замене обстоятельства вынудили ещё во времена, когда грянула пандемия.

"Сейчас у нас на 60% в магазине представлено российского производства. Здесь в магазине вы можете видеть, например, российского производства раковины, ванны современного стиля, дизайна. Российские производители научились делать не хуже, чем европейские", - рассказала Юлия Бугрий.

Отказ от продукции иностранного производства – не самоцель, признаются продавцы. Это лишь способ показать потребителям, что за товарами для ремонта далеко ходить не надо. Все решения для воплощения даже самого экстравагантного дизайнерского решения есть в избытке. Дефицита этих товаров быть не может, потому что производственные мощности лишены зависимости от других стран.

"Что касается массива паркета, он уже российский весь полностью. Клей тоже уже рынок завоёвывает российский. И надеемся, что скоро и лаки, и масла будут наши", - говорит продавец напольных покрытий Александр Ларионов.

На руку российскому производителю играют и современные тенденции дизайна. Сегодня куда большее предпочтение люди отдают минималистским решениям в интерьере.

Для мелких предприятий и частных мастеров это и вовсе время заявить о себе. Директор небольшой фабрики мебели в Подмосковье рассказывает - сейчас начали приходить заказчики уже с готовыми чертежами, которые им сделали в закрытых ныне магазинах. И покупатели были приятно удивлены, когда их мечта была воплощена в полной мере, а, главное, значительно дешевле.

"У нас приходили люди с проектами, которые там просчитывали, но не успели заказать. Мы их полностью удовлетворили и по цене прошли в ту же стоимость, даже ниже, что и у них были просчёты. Тем самым мы полостью их потребность закрыли", - говорит Алексей Майоров.

Те, кого уход крупных компаний с российского рынка застал в разгар ремонта, переживают, что завершить начатое так и не удастся. Закончатся запасы на складах. Однако продавцы успокаивают. Если чего-то конкретного и нет на витринах магазинов, то производители готовы сделать похожее на заказ. А опыт времён пандемии показал – такое индивидуальное решение в подавляющем большинстве случаев приятно удивляет не только ценой, но и качеством.

Илья Данильцев, Егор Миронов, Сергей Долгих и Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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