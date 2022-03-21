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Пожар в жилом доме в центре Москвы попал на видео

15:20
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Из дома на Пятницкой улице эвакуировали людей

В понедельник из-за пожара в жилом доме на Пятницкой улице пришлось эвакуировать людей. Чёрный дым валил из окон верхних этажей дома. Там у шахты лифта кто-то поджёг брошенные личные вещи.

Огонь быстро занял площадь более 9 квадратных метров. Пожарные бригады прибыли на место ЧП незамедлительно, вывели на улицу жильцов из подъезда и оградили территорию, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты успели ликвидировать возгорание, не дав огню распространиться на весь холл. Причины пожара сейчас устанавливаются.

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