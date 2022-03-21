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В Домодедове мужчина плеснул серной кислотой в молодую пару

15:09
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Пострадавшие доставлены в больницу

В Домодедове Следственный комитет устанавливает обстоятельства нападения на двух местных жителей и получения ими химических ожогов.

В понедельник утром 26-летняя девушка возвращалась домой вместе со своим молодым человеком. В подъезде пару поджидал её бывший сожитель. Неожиданно злоумышленник плеснул в них серной кислотой и скрылся. Химикат также попал на руки проходившего мимо 11-летнего школьника.

Все трое госпитализированы. У всех - химические ожоги различной степени тяжести. Едкая жидкость попала девушке прямо в глаза, у мужчины пострадало лицо и шея, у ребенка задеты кисти рук.

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