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На МКАД произошло крупное ДТП с участием фуры

15:41
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Сейчас специалисты выясняют причину аварии

На 9-м километре МКАДа минувшим вечером столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. От удара фуру развернуло и она протаранила разделительное ограждение. В результате кабина водителя перевернулась и практически повисла в воздухе, сообщает "ТВ Центр".

Пострадал один человек. Чтобы подъёмный кран смог подъехать к грузовику и поставить тягач на колёса, спасателям пришлось спилить мачту освещения. И только после этого фуру можно было эвакуировать.

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