Москва готовится к половодью

Мосводоканал усиливает контроль качества воды в источниках

Зима в этом году выдалась настоящей, такой, какой и должна быть в наших широтах. Теперь с наступлением тёплых солнечных дней снег стремительно тает, а значит, самое время защитить городские акватории от грязи и опасных микроорганизмов. А ещё - непрерывно следить за уровнем воды. Как это происходит?

К половодью столица готовится еще с приходом первых заморозков. Всю зиму специалисты Мосводоканала в буквальном смысле "измеряют" снег. Раз в 10 дней. А весной - вдвое чаще. На Истринском водохранилище мелькают снегоходы. Так специалисты добираются к месту проб. Изучают плотность снежного покрова, чтобы понять, насколько полноводной будет эта весна. Наиболее снежная зима в последний раз была в 19-м году. Тогда максимальная глубина снега достигла 80 сантиметров. В этом году показатели почти в 4 раза меньше, но талой воды все равно может быть много.

"Все зависит от средних дневных температур. Если будут ночные чуть плюсовые температуры, то половодье будет достаточно обильным. Если мы будем наблюдать ночные заморозки, то водоотдача из снега будет идти гораздо равномернее и медленнее", - пояснил инженер - гидролог Андрей Меркулов.

Под талую воду заранее готовят водохранилища. Все, что скопилось за зиму, сбрасывают и ждут весеннего таяния снегов.

"Происходит плановая сработка водохранилища путем пропуска воды через гидротехнические сооружения в реку Истра на протяжении всего периода, то есть мы освобождаем свободную емкость для приема талой воды", - рассказал начальник Истринского гидротехнического узла Юрий Гусев.

Еще одна задача - контроль качества воды. Эти специалисты рубят лунки не просто так. Пробы отправляют в специальную лабораторию. Так проверяют качество талой воды, подаваемой на Рублевскую станцию. И далее в дома москвичей. Путем анализа определяются химические и бактериологические показатели. А далее вода проходит дополнительную очистку.

Используют классическую водоподготовку, которая включают в себя реагентную подготовку и обеззараживание воды. Озоносорбция и методы мембранного фильтрования. Такие технологии позволяют получать качество питьевой воды гарантированно, не зависимо от ситуации на водосборной территории", - отметила главный технолог Управления водоснабжения АО "Мосводоканал" Елена Столярова.

В преддверии половодья Мосводоканал усиливает контроль качества воды в источниках. Это позволит выявить и исключить вещества-загрязнители, которые могут попасть в водохранилища вместе с талым снегом. А раз в неделю качество питьевой воды проверяет и Роспотребнадзор.

Елена Сахно, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

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