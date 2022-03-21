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В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта

15:20
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Этот вид занесен в Красную книгу

В Московском зоопарке сейчас можно полюбоваться птенцами пингвинов Гумбольдта, ещё их называют Перуанскими. Пингвинята появились несколько дней назад и пока скрываются в норках. Но, как и всех новорождённых, их нужно ежедневно взвешивать, чтобы не допустить погрешности в рационе.
Папуанские пингвины строят гнезда в Московском зоопарке (видео)

Птенцы относятся к процессу безропотно, на весах лежат спокойно, вырваться из рук заботливых киперов даже не пытаются. Родители в процедуру не вмешиваются, видимо, понимая, что вреда их потомству не принесут. Скоро пингвинята сменят нежный пух на более серьёзное оперение и тогда они наконец смогут окунуться в бассейн, отмечает "ТВ Центр".

Пингвины Гумбольдта занесены в Красную книгу, поскольку их популяция в природе сокращается. Так что получить в условиях русских холодов потомство от таких экзотических птиц - настоящая гордость для столичного зоопарка.

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