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Песков: беспрецедентная русофобия требует ответных решений

12:50
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Представитель Кремля прокомментировал поправки в закон о фейках

Миру навязывается ненависть ко всему русскому. Это беспрецедентная ситуация, и она требует соответствующих решений, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, который касается расширения наказания за фейки о работе российских госорганов.

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"Конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - сказал представитель Кремля журналистам. Песков признал, что не знаком с текстом законопроекта и не может конкретно сказать, о каких именно решениях идет речь, передает РИА Новости.

22 марта Госдума рассмотрит поправки в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов России за рубежом. По аналогии с уже утвержденной ответственностью за фейки о Вооруженных силах, такие действия будут наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если же автор фейка при этом использует служебное положение, либо деяние совершено группой лиц,  размер штрафа увеличивается - от трех миллионов до пяти миллионов рублей. Альтернатива – лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

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