Суд в Москве отказался прекратить дело в отношении Meta

Компания просила отложить рассмотрение

Тверской суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности компании Meta в России.

Иск подала Генеральная прокуратура России в связи с экстремистской деятельностью. Адвокаты Meta Platforms, в свою очередь, просили отложить рассмотрение дела в Тверском суде Москвы, так как российские суды могут рассматривать дела иностранных компаний, только если организация-ответчик находится в России.

"Суд не находит оснований для прекращения производства по делу, а также в отложении заседания", - сказала председатель суда Ольга Солопова (цитата по агентству "Москва").

Ранее принадлежащие Meta социальные сети Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. В результате Роскомнадзор принял решение заблокировать эти соцсети на территории России.

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