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ФСБ потребовала немедленно запретить деятельность Meta в России

13:17
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Генпрокуратура подала заявление о признании компании экстремистской

Деятельность компании Meta в России следует запретить немедленно. На этом настаивает Федеральная служба безопасности, представитель которой выступил в Тверском суде Москвы.

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"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно", - заявил представитель ФСБ.

Тверской суд рассматривает заявление генпрокуратуры о признании экстремистской и запрете деятельности Meta Platforms в России. Компания после начала специальной военной операции на Украине сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Если Тверской суд удовлетворит заявление генпрокуратуры, деятельность Meta Platforms, в соответствии с требованием ФСБ, может быть запрещена немедленно, до рассмотрения ее апелляционной жалобы. В то же время, в генпрокуратуре отметили, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, передает ТАСС.

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