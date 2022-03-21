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Генпрокуратура пообещала не наказывать россиян за использование Facebook и Instagram

13:07
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Наказание не последует даже в случае признания владельца соцсетей экстремистской организацией

Граждан России не будут наказывать за использование социальных сетей Facebook и Instagram, даже если владелец сетей, компания Meta, будет запрещена как экстремистская организация. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в Генпрокуратуре России.

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Представитель ведомства заявил в Тверском суде Москвы, что даже после запрета соцсетей есть возможность технически обойти блокировку, "есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях".

Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta, цитирует прокурора РИА Новости.

21 марта в Москве началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к Meta о признании компании экстремистской организацией. Ранее по обращению ведомства Роскомнадзор заблокировал Facebook за дискриминацию российских ресурсов и СМИ, а также ограничил доступ к Instagram за разрешение публичных призывов к насилию против российских военных.

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