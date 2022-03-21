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Минстрой прокомментировал сообщения о заморозке долгов по ЖКХ

13:38
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Ведомство также оценило вероятность введения рассрочки за установку счетчиков

Российские власти в настоящее время не рассматривают вопрос введения моратория на погашение долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
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Глава Минстроя напомнил, что размер пеней и рассрочки по оплате коммунальных услуг, а также рассрочка по оплате прибора учета зависят от ключевой ставки Центрального банка. Она в настоящее время составляет 20%.

Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной увеличения пеней, рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года, сообщил Файзуллин.

При этом министр подчеркнул, что тема введения моратория на начисление пеней за долги по ЖКУ в настоящий момент не рассматривается, сообщает АГН "Москва".

В средствах массовой информации ранее появились сообщения, что в России предлагается предоставлять гражданам рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах.

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