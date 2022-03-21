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Блогера Била приговорили к реальному сроку по делу о ДТП

13:28
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Его взяли под стражу в зале суда

Блогера Эдварда Била приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима по делу о ДТП.

Дело рассматривал Пресненский районный суд города Москвы. После оглашения приговора молодого человека взяли под стражу.

Также Билу на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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