РЖД отменили ношение масок на вокзалах и в поездах

Ситуация с ковидом стабилизировалась
РЖД смягчили коронавирусные ограничения на вокзалах и поездах дальнего следования в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации
Так, для пассажиров отменят обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции и термометрию.
Дезинфекция составов и помещений вокзалов остается в силе, сообщили в пресс-службе.
Ранее масочный режим отменили в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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