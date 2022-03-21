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РЖД отменили ношение масок на вокзалах и в поездах

13:48
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Ситуация с ковидом стабилизировалась

РЖД смягчили коронавирусные ограничения на вокзалах и поездах дальнего следования в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации

Так, для пассажиров отменят обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции и термометрию.

Дезинфекция составов и помещений вокзалов остается в силе, сообщили в пресс-службе.

Ранее масочный режим отменили в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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