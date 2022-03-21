ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США заподозрили Илона Маска в связях в правительством Китая

13:50
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Спецслужбы опасаются утечки секретных технологий

Вашингтон обеспокоен финансовыми связями американского предпринимателя Илона Маска с Китаем. В частности, у законодателей США вызывает вопросы отсутствие четких границ между компанией SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае.

Маск пожаловался на инфляционное давление
"Марионетка из мокрого носка": почему Байден поругался с Маском

"Опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином", - пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что комитет палаты представителей США по разведке намерен выяснить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Еще один вопрос, волнующий разведку - инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.