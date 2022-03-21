США заподозрили Илона Маска в связях в правительством Китая

Спецслужбы опасаются утечки секретных технологий

Вашингтон обеспокоен финансовыми связями американского предпринимателя Илона Маска с Китаем. В частности, у законодателей США вызывает вопросы отсутствие четких границ между компанией SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае.

"Опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином", - пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что комитет палаты представителей США по разведке намерен выяснить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Еще один вопрос, волнующий разведку - инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.

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