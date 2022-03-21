Минздрав анонсировал точечную индексацию цен на лекарства

Эта мера будет предпринята для борьбы со всеобщим подорожанием лекарств

Российское Министерство здравоохранения запланировало точечную индексацию цен на лекарства, чтобы не допустить их массового подорожания. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал замглавы ведомства Сергей Глаголев.

Глаголев уточнил, что имеется в виду приоритетный механизм индексации цен — "точечный, донастроенный, который отработан на ковиде".

Для использования этого механизма требуется сужение сроков наблюдения колебаний валютного курса с трех месяцев до одного и объема ввода в гражданский оборот препаратов. Замглавы Минздрава выразил мнение, что эта мера продемонстрирует значительную эффективность.

Сергей Глаголев также рассказал, что в России возможно создание маркетплейсов для торговли лекарствами, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что случаи отсутствия в аптеках препаратов связаны с ажиотажным спросом из-за фейков и недостоверной информации по обеспеченности лекарствами. Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос, поскольку все препараты имеются в наличии, они поступают и никаких рисков для плановой терапии нет.

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