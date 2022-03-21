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Минздрав анонсировал точечную индексацию цен на лекарства

14:04
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Эта мера будет предпринята для борьбы со всеобщим подорожанием лекарств

Российское Министерство здравоохранения запланировало точечную индексацию цен на лекарства, чтобы не допустить их массового подорожания. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал замглавы ведомства Сергей Глаголев.
Росздравнадзор отчитался об обеспечении россиян лекарствами

Глаголев уточнил, что имеется в виду приоритетный механизм индексации цен — "точечный, донастроенный, который отработан на ковиде".

Для использования этого механизма требуется сужение сроков наблюдения колебаний валютного курса с трех месяцев до одного и объема ввода в гражданский оборот препаратов. Замглавы Минздрава выразил мнение, что эта мера продемонстрирует значительную эффективность.

Сергей Глаголев также рассказал, что в России возможно создание маркетплейсов для торговли лекарствами, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что случаи отсутствия в аптеках препаратов связаны с ажиотажным спросом из-за фейков и недостоверной информации по обеспеченности лекарствами. Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос, поскольку все препараты имеются в наличии, они поступают и никаких рисков для плановой терапии нет.

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