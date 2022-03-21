Губернатор Ямала рассказал Путину о развитии региона

Проблема высокого уровня аварийного жилья решается

Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на лидирующие позиции среди российских регионов по социальным и демографическим показателям. Об этом в понедельник доложил Владимиру Путину губернатор Дмитрий Артюхов. Президент провёл рабочую встречу в Кремле.

Артюхов сообщил, что регион занимает первое место по естественному приросту населения. Благодаря мерам социальной поддержки за 10 лет число многодетных семей увеличилось в два с половиной раза. Хорошие показатели и в экономике. Заметный рост отмечается в сельском хозяйстве, промышленном производстве, энергетическом секторе и строительной отрасли. Но есть и проблемные зоны.

Путин: Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешённые проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее.

Артюхов: Владимир Владимирович, мы по национальному проекту должны были расселить 250 тысяч квадратных метров. Мы для себя поставили планку в четыре раза больше – миллион, и сегодня уверенно идём к этой цели. К 2023 году 18 тысяч семей переедут накопительным итогом в рамках пятилетнего цикла в новые дома. Это, по сути, маленький северный город будет построен. Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель – полная ликвидация аварийного жилья – мы выполним.

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