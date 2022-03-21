ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно о крушении пассажирского Boeing в Китае

14:22
  • понедельник
  • 21 марта 2022

По поручению Си Цзиньпина начаты поисковые работы

На месте крушения пассажирского Boeing-737 в Китае вспыхнул лесной пожар.
Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение на юге Китая

Спасателям и пожарным пришлось добираться до места падения пешком, так как горная местность не позволила добраться на транспорте. На данный момент пожар потушен.  

Boeing-737 компании China Eastern Airlines, выполняющий внутренний рейс из города Куньмин в Гуанчжоу MU5735, потерпел крушение 21 марта в провинции Гуанси. На борту находились132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. В российском Генконсульстве проверяют информацию о россиянах на борту. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все силы для организации поисково-спасательных работ.

Причины аварии на данный момент неизвестны. Как отмечает агентство Reuters, показатели безопасности в области авиации у Китая были одними из лучших в мире за последние десять лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Boeing-737 авиакомпании China Eastern
Boeing-737 авиакомпании China Eastern
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.