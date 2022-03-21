Что известно о крушении пассажирского Boeing в Китае

По поручению Си Цзиньпина начаты поисковые работы

На месте крушения пассажирского Boeing-737 в Китае вспыхнул лесной пожар.

Спасателям и пожарным пришлось добираться до места падения пешком, так как горная местность не позволила добраться на транспорте. На данный момент пожар потушен.

Boeing-737 компании China Eastern Airlines, выполняющий внутренний рейс из города Куньмин в Гуанчжоу MU5735, потерпел крушение 21 марта в провинции Гуанси. На борту находились132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. В российском Генконсульстве проверяют информацию о россиянах на борту. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все силы для организации поисково-спасательных работ.

Причины аварии на данный момент неизвестны. Как отмечает агентство Reuters, показатели безопасности в области авиации у Китая были одними из лучших в мире за последние десять лет.

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