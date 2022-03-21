Президент Узбекистана "с пониманием" высказался о спецоперации России

Главы государств провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в понедельник, 21 марта, провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе узбекистанского лидера.

Владимир Путин проинформировал коллегу о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны.

Главы государств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества, расширении взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.

Путин и Мирзиёев поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, сообщает пресс-служба Кремля.

11 марта в Москве побывал с визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко, его принял президент России Владимир Путин. Лидеры России и Белоруссии договорились о взаимной поддержке в условиях санкций Запада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"