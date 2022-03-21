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Россиян предупредили о всплеске "стелс-омикрона"

14:24
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Он ожидается до конца апреля

В ближайший месяц в России можно ожидать всплеска заболеваемости "стелс-омикроном", считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Медик отметил, что подъем заболеваемости вряд ли будет таким же сильным, как при обычном омикроне.  В то же время, вирус продолжает эволюционировать и может развиться в новые штаммы.

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"К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета", — цитируют Крючкова "Известия".

Эксперт подчеркнул, что штамм, названный "стелс-омикрон", имеет высокий показатель заразности, и хрукий баланс такой опасности с антиковидными мерами легко нарушить.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в России идет снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время в мире начинается новый подъем, вызванный линией BA.2 - ее назвали "стелс-омикрон", из-за того что ряд ПЦР-тестов не могут обнаружить этот штамм и отличить от "Дельты".

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