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В США решили налаживать интернет-связь с Луной

14:17
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Речь идет о создании целой "лунной экономики"

Американская компания Aquarian Space намерена связать Землю с Луной высокоскоростным интернетом, сообщает портал Space.com.

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"В 2021 году на Луне и вокруг нее находились 13 спускаемых аппаратов, спутников и марсоходов. К 2030 году их там будет около 200, что позволит создать многомиллиардную лунную экономику", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет развернута сеть спутников под названием Solnet, а первый из них запустят в 2024 году. Скорость предполагается до 100 мегабит в секунду.

Ранее стало известно, что NASA готовит новую программу высадки астронавтов на Луне.

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