Разработчики рассказали об Android 13

ОС выйдет до конца года

Разработчики новой версии операционной системы Android 13 сообщили, что в смартфонах, на которых будет установлена эта ОС, появятся новые инструменты контроля потребления энергии.

К примеру, система будет распознавать нетипичную активность приложений. Пользователю будут приходить соответствующие уведомления. Юзеры смогут детально отслеживать, какое приложение и как потребляет энергию.

Уточняется, что вшито решение будет в ядро AOSP.

Первую бета-версия Android 13 выпустят в апреле, презентация запланирована на май-июнь. Что касается выхода ОС непосредственно на устройствах, он произойдет осенью.

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