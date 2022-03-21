Власти оценили ситуацию с сахаром в России

Россиян попросили перестать сеять панику

Запасов сахара и гречки хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. В этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.

"Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой", - заявила она (цитата по РИА Новости).

Вице-премьер попросила россиян перестать поддаваться панике и скупать эти товары.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в 2022 году ожидается хороший урожай свеклы, который позволит обеспечить сахаром и Россию, и страны ЕАЭС.

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