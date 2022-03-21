В Дагестане с кишечной инфекцией в больницу попали 10 детей

Пациенты жалуются на тошноту, диарею, слабость

Как сообщили в дагестанском Минздраве, в Каспийской ЦГБ находится на лечении 10 детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Уточняется, что обратились к медикам за помощью 22 пациента, из них 21 - несовершеннолетний.

"Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести. 11 пациентов - 10 детей и 1 взрослый - были госпитализированы", - приводит сообщение ТАСС.

Пациенты жалуются на тошноту, диарею, слабость, повышенную температуру. Роспотребнадзор выясняет пути передачи инфекции.

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