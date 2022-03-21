Порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах повысят до тысячи евро

Ограничение по весу останется прежним

Максимальную стоимость покупок россиян в иностранных онлайн-магазинах, не облагаемую таможенными пошлинами, увеличат до тысячи евро. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе оперативного совещания со своими заместителями глава правительства заявил, что в условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам — к возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.

С учетом этого по предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах – с нынешних 200 до 1000 евро. Требования к весу посылки останутся прежними – не больше 31 кг.

Такое решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года.

Мишустин подчеркнул, что это позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир", сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее Государственный антинаркотический комитет подготовил памятку о безопасной покупке лекарственных препаратов в зарубежных интернет-магазинах. В частности, в ведомстве указали, что в таких препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории России.

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