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Кабмин выделил более миллиарда рублей соцработникам за помощь больным COVID-19

15:17
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Средства направят сотрудникам домов престарелых и интернатов для инвалидов

Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются, однако пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Правительство продолжает поддерживать социальных работников, которые помогают бороться с COVID-19 в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных организациях. По инициативе президента таким сотрудникам назначаются специальные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше 1 млрд рублей.

Мишустин поручил внимательно следить за тем, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

В январе правительство приняло решение направить 351 млн рублей частным медицинским организациям, которые осуществляют долговременный уход за гражданами старше 65 лет. Работа ведется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В рамках эксперимента частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь.

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