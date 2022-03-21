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Новак оценил перспективу ценника в 500 долларов за баррель

15:02
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Назвать такой сценарий нереалистичным нельзя

Вице-премьер России Александр Новак заявил в понедельник, что в настоящий момент отказ Европы от российского газа невозможен, передает ТАСС.
В Европе выступили против эмбарго на российскую нефть

При этом уход иностранных нефтесервисных компаний на отрасль не повлияет.

Что касается сценария отказа ЕС от российской нефти, его замглавы кабмина назвал маловероятным. Если же это все-таки произойдет, цены могут достичь 300-500 долларов за баррель.

Российские нефтяники уже начали перенаправлять потоки нефти с Запада на Восток, уточнил заместитель председателя правительства. Россия будет стараться сохранить объемы экспорта.

Ранее сообщалось, что в марте экспорт российской нефти в Индию (это третий по объему потребитель энергоресурсов в мире) увеличился в четыре раза.

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