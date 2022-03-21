Правительство реализует все намеченные на 2022 год проекты развития села

В планах - более 90 проектов в 46 регионах

Проекты по комплексному развитию сельских территорий, намеченные на 2022 год, должны быть реализованы без сбоев. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Необходимо продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий... В текущем году планировалось реализовать более 90 проектов в 46 регионах, и надо выполнить их в срок и без сбоев", - заявил Мишустин.

Цель государственной программы, напомнил премьер - улучшение условий жизни людей в селах. Речь идет о строительстве дорог, школ, медицинских учреждений. В рамках проектов обновляется коммунальная инфраструктура, строятся новые клубы и спортплощадки, передает ТАСС.

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