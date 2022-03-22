Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

У Овнов могут появиться неожиданные финансовые проблемы, а Девам лучше отказаться от спорта

Овны

Неожиданные финансовые проблемы могут отнять сегодня время и нервы. Возможны сбои в работе банков и терминалов, поэтому отложите переводы денег на другой день.

Тельцы

Уран в вашем знаке скрестил шпаги с Марсом из Водолея: кажется, вас ждет неспокойный день! Возможны придирки начальства или разборки с коллегами, так что будьте во всеоружии.

Близнецы

Вам важно не допускать ошибок на учебе или при заполнении документов. Если сегодня заметите в соцсетях критиков и недоброжелателей, без разговоров отправляйте их в бан.

Раки

Это день фейковых новостей и слухов, причем приходить они будут даже от ваших друзей и знакомых. Не поддавайтесь общим настроениям, имейте свое твердое мнение.

Львы

На работе могут быть поломки оргтехники или будет пропадать интернет, электричество. День может оказаться нервным, но стоит ли расстраиваться из-за того, о чем вы завтра уже забудете?

Девы

Вам сегодня противопоказаны физические нагрузки, спорт, превышение скорости в поездках. Ведите себя осторожно и спокойно, тогда день пройдет без сучка и задоринки!

Весы

Трезво оценивайте людей, которых вы уже подозревали в обмане или замечали их грубое поведение. Вам с ними не по пути, даже если кто-то хочет убедить вас в обратном.

Скорпионы

Вы – редкий счастливчик: сегодня, на фоне нервных событий и агрессии многих людей, у вас все хорошо! Берегите свое внутреннее состояние, не поддавайтесь влиянию извне.

Стрельцы

Кто-то из друзей, соседей или знакомых сегодня будет пытаться склонить вас к другому мнению. Это хорошая проверка для ваших убеждений и навыков общения с навязчивыми людьми.

Козероги

Будьте готовы к тому, что кто-то захочет отдохнуть, поесть или повеселиться за ваш счет. Поэтому от романтических свиданий и развлечений сегодня лучше отказаться.

Водолеи

Неподходящий день для поиска вариантов покупки и продажи недвижимости, мебели, бытовой техники. Выходя из дома, проверьте электроприборы: они сегодня могут барахлить.

Рыбы

Поездки могут проходить сегодня нервно, вы можете попасть в пробку или обнаружить ремонт дороги. Выходите из дома пораньше, чтобы не опаздывать.

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