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Германия отказалась вводить эмбарго на российскую нефть

15:15
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Берлин не готов к резким шагам

Берлин не готов к резким шагам в отношении поставок российской нефти. Позиция правительства не менялась, отказаться от импорта энергоносителей Германия в одночасье не может, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти. Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось", - сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, может ли ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

21 марта стало известно, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении России. По данным дипломатических источников, страны Балтии настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. В Берлине тем временем предостерегли Брюссель от поспешных шагов в этом направлении и напомнили, что цены на энергоносители в Европе и без того высоки, передает ТАСС.

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