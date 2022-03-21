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Эксперты назвали самые незащищенные от угона авто

15:22
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Исследование провел Всероссийский союз страховщиков

Как показало исследование Всероссийского союза страховщиков, на результаты которого ссылается "Интерфакс", самую высокую защищенность от угона продемонстрировали Lexus ES и Lexus RX. Самую низкую - Renault Logan и Renault Sandero.

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Кроме того, высокие места в антирейтинге заняли Lada Granta и Lada Vesta.

Эксперты уточняют при этом, что в рейтинге надежности хорошие результаты показали Skoda Octavia и Audi Q5.

"Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не надо забывать", - говорят аналитики.

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