Эксперты назвали самые незащищенные от угона авто

Исследование провел Всероссийский союз страховщиков

Как показало исследование Всероссийского союза страховщиков, на результаты которого ссылается "Интерфакс", самую высокую защищенность от угона продемонстрировали Lexus ES и Lexus RX. Самую низкую - Renault Logan и Renault Sandero.

Кроме того, высокие места в антирейтинге заняли Lada Granta и Lada Vesta.

Эксперты уточняют при этом, что в рейтинге надежности хорошие результаты показали Skoda Octavia и Audi Q5.

"Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не надо забывать", - говорят аналитики.

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