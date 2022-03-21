Собянин объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики Москвы

Власти выделят 10 миллиардов рублей на льготные кредиты промышленным предприятиям

Власти Москвы выделят 10 миллиардов рублей на льготные кредиты промышленным предприятиям столицы. Они восполнят дефицит оборотных средств из-за санкционного давления и инфляции. Меры поддержки принимаются совместно с правительством России. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин в ходе посещения Черкизовского мясоперерабатывающего завода - одного из лидеров пищевого производства города и всей страны.

Четверть продукции из этого цеха поступает на столы москвичей. Но Черкизовский мясоперерабатывающий завод кормит не только жителей столицы. Поставки идут и в другие регионы, а также на импорт - в 12 стран. 6 лет назад предприятию был присвоен статус промышленного комплекса. И получил больше миллиарда инвестиций.

С 2014 года завод взял курс на импортозамещение. С тех пор количество производимых сосисок, сарделек и колбас различных сортов увеличилось как минимум на несколько десятков тонн.

И все это – из отечественного сырья. Его привозят из российских регионов. У завода - свои фермы.

"Наши основные - Пенза, Ульяновск, Липецк, Брянск, то есть по всей России", - сообщил Игорь Клепиков, начальник колбасного цеха Черкизовского мясоперерабатывающего завода.

Но продовольственная безопасность - это не только переход на отечественное сырье. В условиях санкций импортозамещение необходимо и в оборудовании. На многих заводах, в том числе и этом, оно иностранное. На российские запчасти здесь начали переходить еще несколько лет назад. А на полное переоснащение потребуется не один год, но запасов импортных материалов на переходный период хватит. Об этом на встрече с мэром Москвы рассказали руководители предприятий пищевой промыш­ленности столицы.

"Все, что уже можно было производить и закупать в России, мы уже сейчас произвели. Сейчас у нас уже второй этап по углублению этого процесса", - заявил Андрей Пороло, директор АО "ЧМПЗ".

Сергей Собянин отметил, что Москва является крупнейшим продовольственным рынком России. Объем отгруженной продукции со столичных предприятий увеличился на 40%. Почти половина пищевых производств получили статус промышленного комплекса, а это право на налоговые льготы. Сейчас предприятия пищевой отрасли испытывают сложности с кредитами и поставщиками, которые ушли с национального рынка. Но угрозы для продовольственной безопасности страны нет. Для этого принимаются беспрецедентные меры поддержки.

"В настоящее время мы совместно с правительством России, министерством промышленности, министерством сельского хозяйства работаем над тем, чтобы решить эти проблемные вопросы. В частности, правительством России было принято решение о субсидировании процентной ставки для промышленных системных предприятий. Также пополнен Фонд развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 миллиардов рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности. Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы. <…> Важно не только, чтобы он реально работал - и работал не через две-три недели, а уже с сегодняшнего дня", - заявил Сергей Собянин.

По оценкам, на каждый рубль субсидий производители смогут получить в банке 10 рублей на пополнение оборотных средств. Программа льготного кредитования заработает уже в ближайшие дни. Первыми льготы получат фармацевты и предприятия пищевой промышленности. Последние также смогут рассчитывать на дополнительные меры городской поддержки. Об этом мэр говорил с руководителями производств.

Важнейшая задача сейчас - избежать безработицы. Более трехсот иностранных компаний заявили о прекращении деятельности в Москве. Поэтому в столице открыли специальный Кадровый центр, который поможет в трудоустройстве. Те же, кто уже занят на городском производстве, гарантированно не лишатся работы. Строительство метрополитена, дорог и поликлиник не останавливается. И предприятия не только функционируют, но и получают дополнительные льготы. Застройщики могут рассчитывать на беспроцентную отсрочку на полгода по арендным платежам за землю. При приобретении или лизинге отечественного оборудования компенсация составит до 50%. Для строительства новых производств участки будут предоставляться по ставке 1 рубль в год! А московским предпринимателям, готовым заменить ушедший из России "Макдоналдс", выделят гранты на открытие точек быстрого питания.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Дмитрий Панов, Андрей Талалай, Михаил Жучков, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".

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