Венгрия отказалась поддерживать санкции ЕС против России в области энергетики

Глава венгерского МИД заявил, что энергетические санкции против Москвы - это "красная линия", переступать через которую Будапешт не намерен

Евросоюз планирует и дальше усиливать санкционное давление на Россию. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсуждают очередной - уже пятый - пакет ограничительных мер в отношении Москвы. На этот раз грозят закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей из нашей страны. Правда, по второму пункту согласия в рядах европейских политиков как не было, так и нет. Власти Германии уверены, что не смогут отказаться от российской нефти. А глава венгерского МИД заявил, что энергетические санкции против Москвы - это "красная линия", переступать через которую Будапешт не намерен.

Это Стив Поплар, житель Питтсбурга, штат Пенсильвания. Основатель интернет-канала, рассказывающего американцам, как им подготовиться к стихийным бедствиям, высокой инфляции и прочим потрясениям. Сейчас его контент востребован как никогда. Бензин - по семь с половиной долларов за галлон, а стоимость товаров в супермаркетах переписывают чуть ли не в ежедневном режиме. Теперь новая напасть: ценники вешать попросту не на что. Дефицит. И байденовскому "во всем виноват Путин" не верит уже даже продемократическая пресса. Накануне Washington Post вышла с аналитической статьей о разрыве глобальных логистических цепочек из-за антироссийских санкций. Независимые блогеры начали разъяснять своим подписчикам, как мир может оказаться на грани голода.

Последствия российско-украинского кризиса, в котором на стороне Киева активно участвуют США и ЕС, приведут к фундаментальным изменениям не только мировой экономики, но и геополитического порядка, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда.

"Высок риск волнений в некоторых регионах — от Африки и Латинской Америки до Кавказа и Центральной Азии. В некоторых странах конфликт между Москвой и Киевом может привести к продовольственным проблемам. К примеру, в Египте, который 80% своей пшеницы закупает в России и на Украине. А в Европе дело может дойти до перебоев в поставках газа и нарушений других цепочек поставок. С проблемами также столкнутся страны с большими долгами и высокой потребностью в финансировании", - убеждены специалисты.

Сегодня цена на газ на европейских биржах впервые с 1 марта составила менее 1200 долларов за тысячу кубометров. И это теперь считается относительно недорого, ведь подскакивала и до 4 тысяч. Летом нужно будет пополнять запасы в подземных хранилищах. А высказывания евробюрократов стабильности ситуации не добавляют. На волне санкционной истерики звучали заявления о возможном отказе ЕС от российского газа. Посчитали, прослезились, радикальные меры отложили в сторону. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не так давно заявил, что ЕС исчерпал все свои санкционные возможности против России. Не прошло и двух недель как ему, видимо, подсказали: можно еще поэкспериментировать с отказом от российской нефти.

"Если бы отказ и был, то цена на нефть будет 300 долларов за баррель, это я говорю. А некоторые говорят 500. Россия будет диверсифицировать поставки нефти с Запада на Восток и создавать новые логистические цепочки. Российские нефтяные компании уже этим занимаются", - сообщил Александр Новак, заместитель председателя правительства.

Германия заявляет, что отказ от российской нефти невозможен, Венгрия не намерена саботировать поставки энергоресурсов. Но главы МИД ЕС продолжают обсуждать возможность прекращения импорта черного золота из нашей страны. То, что во многих европейских странах бензин стоит уже больше двух евро за литр, а дальнобойщики устраивают массовые забастовки, евробюрократов, похоже, не беспокоит. Франция компенсирует своему населению 15 центов за литр топлива, но этого явно недостаточно. В Германии пока еще только обсуждают меры поддержки. Зато без лишних вопросов ЕС готов увеличить военную помощь Украине до миллиарда евро. 500 миллионов Киев уже освоил.

"Кадры, которые приходят с Украины, просто душераздирающие. Невозможно смотреть, как усиливаются преднамеренные бомбардировки гражданской инфраструктуры: больниц, театров. Для меня это военные преступления", - заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

Все фейки о больницах и театрах уже давно развеяны. Но Брюссель продолжает нагнетать. Это голос той самой Европы, которая спокойно смотрела, как 8 лет нацбатальоны и ВСУ уничтожали Донбасс. Это возмущение того самого сообщества, которое молча наблюдало, как НАТО во главе с США под надуманными предлогами бомбило мирные города Ирака, Ливии, Сирии, Сербии. Теперь ЕС голосует за то, чтобы оружие поставлялось экстремистам из запрещенного в России батальона "Азов".

Конгресс США еще 4 года назад наложил вето на финансирование этой группировки, назвав ее неонацисткой. Что сейчас Джо Байден, кстати, благополучно игнорирует. А вот и голос Америки. По поводу российской спецоперации на Украине.

"Определенно это противоречит всем принципам международного права и мирового порядка", - заявила Кондолиза Райс, экс-госсекретарь США.

Это говорит Кондолиза Райс, которая будучи советником президента Буша по нацбезопасности, горячо поддерживала вторжение в Ирак. Двойные стандарты Запада сейчас на себе ощущают русские по всему миру. Вот комик Алексей Щербаков рассказывает: охрана не пустила его в парк в Калифорнии, потому что услышала русскую речь. А эту жуткую историю поведала наша бывшая соотечественница, живущая в Германии. "Под Кельном избили парня. Толпа украинцев. Избили до полусмерти, он был в коме. Сегодня мне написала моя подруга, что этот парень, Даниэль, умер. Парню было 16 лет", - рассказала она.

Украинцы в своих блогах и СМИ поспешили заявить, что это фейк. Однако с учетом того, что призывы убивать русских по всему миру открыто звучат как от рядовых граждан страны, так и от ее истеблишмента, то нашим соотечественникам приходится быть предельно осторожными.

Лилия Акиньшина, Алексей Жук, "ТВ Центр".

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