В Израиле раскритиковали речь Зеленского перед Кнессетом

Президент Украины попросил оружие

Подразделения российских ВС успешно развивают наступательные действия в ходе спецоперации. Продвинуться удалось ещё на 4 километра и уничтожить 44 украинских военных объекта. В Донбассе от националистов освобождено село Сладкое. В Ровненской области точными ударами крылатых ракет уничтожен центр подготовки иностранных наёмников. В пригороде Киева взят под контроль командный пункт ВСУ. Десятки защищавших его украинских офицеров добровольно сложили оружие.

Этот удар зафиксировали камеры видеонаблюдения в Киеве. Как сообщают местные жители, целью стала территория неработающего ТРЦ "Ретровиль". На кадрах, которые снимали очевидцы, видно, что после удара начался пожар. Затем последовал ещё один взрыв, и тут запись обрывается. Украинские СМИ поспешили обвинить российские ВС в бомбардировке мирной инфраструктуры. Однако на официальной странице патрульной полиции Киева, видимо, случайно, был опубликован снимок - заряд-гильза от 203-миллиметрового миномёта "Пион". Фотографию потом убрали, однако киевляне поделились другими кадрами: украинская военная техника стоит под пристройкой торгового центра. А это и вовсе - залп "Градами" с автомобильной стоянки ТРЦ. ВСУ - как всегда - прячутся в жилых кварталах. Мэр Киева обратился к горожанам с требованием прекратить снимать военных.

"Я хочу достучаться до киевлян. Не снимайте и не выкладывайте видео перемещений военной техники. Пожалуйста. Не снимайте блокпосты. Пожалуйста, не снимайте охрану стратегических объектов", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Торговый центр превратили в склад боеприпасов. Там же прятали дальнобойную артиллерию и миномёты. Ударом была разрушена именно та пристройка, под которой стояла техника. А вот сапёры уже днём выносят неразорвавшуюся ракету от "Града", которая здесь хранилась. Некоторые снаряды уничтожали на месте.

В российском Министерстве обороны рассказали о других точечных ударах и спецоперациях.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сообщается, что на территории Донецкой народной республики освобождено село Сладкое. Идёт наступление на Новомихайловку. Практически перешёл под контроль народной милиции населённый пункт Верхнеторецкое - это рядом с Авдеевкой. Стратегически важное направление, так как отсюда украинская артиллерия регулярно наносит удары в том числе по Донецку. Погибших людей в народных республиках киевская власть упорно не замечает. Выступая перед Кнессетом Израиля, Владимир Зеленский, как всегда, попросил оружия. Ещё больше оружия.

"К вам тоже обращаемся за помощью, за элементарными визами на въезд. Что это – равнодушие, расчет или "посредничество" без того, чтобы занять чью-либо сторону? Я оставлю за вами выбор ответа на этот вопрос. Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона – лучшая, она мощная. Каждый знает, что вы молодцы, вы умеете отстаивать свои государственные интересы, интересы своего народа. И вы точно можете помочь нашему народу. Защитите наши жизни, жизни украинцев и украинских евреев", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ещё Зеленский напомнил, что украинцы помогали евреям во время немецкой оккупации. Вот только многие депутаты Кнессета его исторических параллелей явно не оценили, указав на роли украинских карателей во времена Холокоста.

"Президент Зеленский попросил нас помочь сейчас Украине, как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации. Сразу скажу, что нам придется решительно отвергнуть его просьбу - мы же не изверги, мы как раз хотим всем народам нести добро", - говорит Симха Ротамн, депутат Кнессета.

Выступив перед парламентом Израиля, Зеленский записал обращение и для своих граждан. Они воюют с одной из сильнейших армий мира и победа Украины якобы близка.

"Российские войска ищут и никак не могут найти придуманных ими нацистов. Российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал", - сказал Зеленский.

По поводу нацистов - далеко ходить не надо. Достаточно просто включить украинское телевидение. Мнение медика.

"Очень жёсткое указание - всех мужчин кастрировать. Потому что это тараканы, а не люди. И все врачи, которые спасали жизни пациентам, говорят, что русские тут будут умирать. Умирать в большом количестве", - заявил Геннадий Друзенко, руководитель проекта "Мобильного госпиталя".

Или вот ещё - активист "Майдана". Боец запрещенного в России батальона "Азов". Артём Бонов. Вместо фронта сбежал за границу.

"До Польши я наконец-то доехал. Сейчас подтянется Сергей Аркадьевич, и мы будем праздновать", - сказал Артем Бонов.

В Мариуполе завершается ликвидация националистических батальонов. Боевики "Азова" бьют в тыл. Под обстрел попали репортёры.

Сообщается, что лёгкое ранение в руку получил журналист китайского телевидения. Также под огнём оказался населённый пункт Рубежное в момент эвакуации оттуда мирного населения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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