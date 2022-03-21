Спикер Госдумы призвал американцев к импичменту президента

Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими националистами, ложится на президента США Джо Байдена. Такое мнение в понедельник, 21 марта, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, этот вопрос следует выносить на обсуждение Гаагского трибунала.

Вооружение, направляемое Киеву американскими властями, попадает к неонацистским батальонам. Это основание для импичмента Джо Байдену, поскольку он нарушил закон, написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы заявил, что Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Джо Байдена.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Российские военные регулярно организовывают гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с Украины. Однако ВСУ и украинские националисты препятствуют попыткам гражданского населения эвакуироваться в Россию.

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