ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин возложил вину за гибель мирных украинцев на Байдена

15:36
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Спикер Госдумы призвал американцев к импичменту президента

Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими националистами, ложится на президента США Джо Байдена. Такое мнение в понедельник, 21 марта, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских радикалов

По мнению Володина, этот вопрос следует выносить на обсуждение Гаагского трибунала.

Вооружение, направляемое Киеву американскими властями, попадает к неонацистским батальонам. Это основание для импичмента Джо Байдену, поскольку он нарушил закон, написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы заявил, что Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Джо Байдена.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Российские военные регулярно организовывают гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с Украины. Однако ВСУ и украинские националисты препятствуют попыткам гражданского населения эвакуироваться в Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.