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В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле

15:57
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Должно сложиться четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами

В Государственную думу внесли законопроект о похоронном деле, который призван заменить действующий с 1996 года документ.

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"Базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики - в нашем приоритете", - отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (цитата по ТАСС).

По его словам, закон предполагает создание единых требований к специализированным службам, а также формирование понятийного аппарата для функционирования отрасли.

Кроме того, речь идет о едином механизме входа индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг. Должно сложиться четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами.

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