Украинский врач отказался от призывов к насилию над пленными

Медик заявил, что поддался эмоциям

Призывавший к насилию над пленными русскими военными украинский врач отказался от своих слов. Руководитель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко ссылается на то, что поддался эмоциям.

"Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", - написал Друзенко в Facebook.

Пост с извинениями появился после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача. Ранее Друзенко в прямом телеэфире призвал к насилию против пленных российских солдат и заявил, что дал указание врачам мобильных госпиталей "кастрировать раненых российских пленных". Глава СК России поручил установить местонахождение Друзенко и привлечь его к ответственности, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"