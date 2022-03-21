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Украинский врач отказался от призывов к насилию над пленными

15:57
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Медик заявил, что поддался эмоциям

Призывавший к насилию над пленными русскими военными украинский врач отказался от своих слов. Руководитель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко ссылается на то, что поддался эмоциям.

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"Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", - написал Друзенко в Facebook.

Пост с извинениями появился после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача. Ранее Друзенко в прямом телеэфире призвал к насилию против пленных российских солдат и заявил, что дал указание врачам мобильных госпиталей "кастрировать раненых российских пленных". Глава СК России поручил установить местонахождение Друзенко и привлечь его к ответственности, передает РИА Новости.

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