ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной длился 1,5 часа

15:44
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Работу продолжают в подгруппах

Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об очередном раунде переговоров между российской и украинской делегациями.
Володин возложил вину за гибель мирных украинцев на Байдена

По его словам, встреча прошла в онлайн-формате.

"С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия "Украинской правде".

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на заключение мирного договора с хорошо понятными параметрами.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.