Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной длился 1,5 часа

Работу продолжают в подгруппах

Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об очередном раунде переговоров между российской и украинской делегациями.

По его словам, встреча прошла в онлайн-формате.

"С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия "Украинской правде".

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на заключение мирного договора с хорошо понятными параметрами.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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