Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной длился 1,5 часа

Работу продолжают в подгруппах
Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об очередном раунде переговоров между российской и украинской делегациями.
По его словам, встреча прошла в онлайн-формате.
"С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия "Украинской правде".
Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на заключение мирного договора с хорошо понятными параметрами.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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