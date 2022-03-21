Российскую легкоатлетку лишили медали ОИ-2012 за допинг

Спортсменка дисквалифицирована на два года

Россиянка Елена Лашманова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в спортивной ходьбе, лишена награды и дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в независимом органе по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Это решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории. Лашмановой вменяется использование "запрещенной субстанции и (или) метода".

Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года. Это означает, что Лашманова будет лишена золотых медалей Олимпийских игр и чемпионата мира.

Срок двухлетней дисквалификации отсчитывается с 9 марта 2021 года, сообщает РИА Новости.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Лашманова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в ходьбе, первой преодолев дистанцию в 20 км. Она также установила мировой рекорд — 1:25.02.

В 2014 году Лашманову уже дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Проба, взятая у спортсменки 4 января 2014 года, дала положительный результат на наличие метаболитов GW1516 (класс S4.5 гормоны и модуляторы метаболизма).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"