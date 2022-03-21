"Шереметьево" перевел 20% сотрудников в простой

Ранее аэропорт закрыл терминалы D и E

В условиях сокращения производственной загрузки московский аэропорт "Шереметьево" перевел в простой 20% сотрудников. Им выплачивается две трети от оклада, условия по ДМС сохраняются.

"Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта Шереметьево в текущих условиях", - отметила директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова (цитата по РИА "Новости").

Организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях.

Ранее "Шереметьево" временно закрыл два терминала D и E, а также третью взлетно-посадочную полосу из-за ситуации в авиаотрасли. Кроме того, воздушная гавань приостанавливает все инвестиционные проекты, сокращает все непроизводственные расходы.

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