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Роспотребнадзор предложил смягчить коронавирусные ограничения в школах

16:13
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Окончательного решения пока нет

Роспотребнадзор предлагает смягчить некоторые меры в общеобразовательных организациях, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
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Уточняется, что речь, в частности, идет о требовании закрепить для каждого класса отдельный кабинет, в котором дети бы обучались по всем предметам. Соответствующее постановление было принято 30 июня 2020 года. Исключения составляли занятия по труду, физкультуре, ИЗО, физике и химии.

Кроме того, предлагается отменить соблюдение социальной дистанции между учениками в местах проведения аттестации.

За сутки в России госпитализированы 2187 больных коронавирусом. Зафиксировано 28709 новых случаев заражения.

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