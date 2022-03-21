Певица находится в Польше; там она помогает украинцам как волонтер
Певица Вера Брежнева уехала из России в Польшу. Артистка сейчас занимается волонтерской деятельностью — помогает украинцам.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала в соцсетях несколько снимков со склада, где распределяется гуманитарная помощь для пострадавшего населения.
"Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", — написала Брежнева.
Ранее Генпрокуратура России пригрозила 20 годами тюрьмы и делами о госизмене за помощь Украине.
"Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)", — говорится в памятке ГП.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Столько времени появилось": Вера Брежнева отказалась от соцсетей
- "Начала рыдать и не могу остановиться": Вера Брежнева - о своей болезни
- Экс-солистка "ВИА Гры" назвала причину успеха Брежневой
- Вера Брежнева сообщила о задержании в Испании
- "Я не люблю расчесываться": Вера Брежнева рассказала об уходе за волосами