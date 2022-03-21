Певица находится в Польше; там она помогает украинцам как волонтер

Певица Вера Брежнева уехала из России в Польшу. Артистка сейчас занимается волонтерской деятельностью — помогает украинцам.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала в соцсетях несколько снимков со склада, где распределяется гуманитарная помощь для пострадавшего населения.

"Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", — написала Брежнева.

Ранее Генпрокуратура России пригрозила 20 годами тюрьмы и делами о госизмене за помощь Украине.

"Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)", — говорится в памятке ГП.

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