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Вера Брежнева уехала из России

16:19
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Певица находится в Польше; там она помогает украинцам как волонтер

Певица Вера Брежнева уехала из России в Польшу. Артистка сейчас занимается волонтерской деятельностью — помогает украинцам.

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Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала в соцсетях несколько снимков со склада, где распределяется гуманитарная помощь для пострадавшего населения.

"Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", — написала Брежнева.

Ранее Генпрокуратура России пригрозила 20 годами тюрьмы и делами о госизмене за помощь Украине.

"Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)", — говорится в памятке ГП.

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