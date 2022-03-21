Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

В столице запустят программу льготного кредитования

В Москве запустят программу льготного кредитования предприятий пищевой промышленности и фармацевтики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В понедельник он посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод.

"Правительством России было принято решение о субсидировании процентной ставки для промышленных системных предприятий. Также пополнен Фонд развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 миллиардов рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности", — заявил Собянин.

Мэр добавил, что фармацевтическую отрасль также нужно включить в список по оказанию мер поддержки.

"Я думаю, что к списку предприятий необходимо дополнить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы", - сообщил он.

Федеральные органы власти и правительство Москвы стабильно поддерживают развитие пищевой промышленности:

по решению правительства Москвы были отменены или существенно снижены платежи за изменение цели предоставления земельных участков, предназначенных для строительства объектов производственного назначения;

статус промышленного комплекса присвоен 23 производителям пищевой продукции – порядка 40% крупных и средних предприятий отрасли. Это дало им право на получение льгот по налоговым и земельным платежам;

преференции включают снижение налога на прибыль с 20% до 16,5%, налога на имущество – в 2 раза, земельного налога и арендной платы за землю – на 80%;

с 2012 года промышленные предприятия Москвы имеют право на получение субсидий из городского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, компенсацию лизинговых платежей;

с 2020 года городские власти одобрили предприятиям отрасли пять льготных займов на общую сумму 600 миллионов рублей, которые будут направлены на модернизацию производства, в том числе на внедрение ИТ-решений и развитие экспорта;

офсетные контракты – соглашения о локализации производства в городе Москве в обмен гарантированные поставки продукции для государственных нужд.

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