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На борту разбившегося Boeing 737 были только китайские граждане

16:28
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Авиакатастрофа произошла в понедельник

Центральное телевидение Китая сообщило, что на борту разбившегося на юге КНР Boeing 737 не было иностранцев.

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"На потерпевшем крушение самолете не было иностранных пассажиров", - сказано в сообщении.

Авиакатастрофа произошла в понедельник. На борту потерпевшего крушение самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

Выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу лайнер авиакомпании China Eastern Airlines упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

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