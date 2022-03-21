Российские киносети заморозят цены на билеты

Ограничения по заполняемости залов и масочный режим отменены

Крупнейшие федеральные киносети России "Формула Кино/Синема Парк", "Каро" и "Киномакс" сохранят докризисные цены на билеты.

"Ограничения по заполняемости и масочный режим отменены, что также должно способствовать более комфортному посещению кино", - также сообщили в пресс-службе "Каро" (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что отечественный кинобизнес оказался перед задачей по обновлению репертуара после ухода с рынка западных студий-мейджоров, но площадкам будет что предложить. Речь идет как о российских новинках, так и европейском фестивальном кино.

Кроме того, особое внимание уделят картинам из стран Азии и Латинской Америки.

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