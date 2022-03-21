Суд признал компанию Meta экстремистской

Facebook и Instagram не будут работать в России

Компания Meta признана российским судом экстремистской организацией, передает ТАСС. Решение вступает в силу с 21 марта.

Принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram будут заблокированы в России. На мессенджер WhatsApp это не распространяется.

Граждане не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram.

Ранее администрация этих соцсетей временно разрешила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

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