Суд признал компанию Meta экстремистской

Facebook и Instagram не будут работать в России
Компания Meta признана российским судом экстремистской организацией, передает ТАСС. Решение вступает в силу с 21 марта.
Принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram будут заблокированы в России. На мессенджер WhatsApp это не распространяется.
Граждане не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram.
Ранее администрация этих соцсетей временно разрешила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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