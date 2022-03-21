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В МИД заявили, что отношения России и США "на грани разрыва"

17:18
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Американскому послу вручена нота протеста

Как сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел России, в ведомство был вызван посол США Джон Салливан. Ему была вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

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"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", - говорится в сообщении.

Предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и отпор, добавили в МИД.

Ранее Байден назвал Путина "смертоносным диктатором", "бандитом" и "военным преступником".

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