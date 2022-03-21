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Названа дата рассмотрения кандидатуры Набиуллиной на пост главы ЦБ

17:40
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Ранее продлить полномочия Набиуллиной предложил Владимир Путин

Как сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, определена дата, в которую нижня палата парламента рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центробанка.

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"Государственная дума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка", - сказал спикер журналистам (цитата по РИА "Новости").

Набиуллина является главой ЦБ с июня 2013 года. 18 марта президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной еще на пять лет.

Предполагается, что действовать полномочия начнут с 24 июня.

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